Si spaccia per un Generale della Guardia di Finanza: arrestato dai veri finanzieri, rischia fino a 6 anni di carcere

L’operazione eseguita dai finanzieri della Tenenza di Montegiordano

Comunicato della Guardia di Finanza

Montegiordano,

martedì 01 Settembre 2020.

I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Montegiordano, nei

giorni scorsi, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo che si

qualificava falsamente come appartenente alla Guardia di Finanza.

L’uomo, infatti, millantava

presso gli esercizi commerciali in cui si recava, di essere un appartenente

alla Guardia di Finanza, paventando anche compiti di vigilanza e controllo nei

confronti delle stesse Fiamme Gialle di Montegiordano.

Le attività d’indagine

espletate però dai (veri) finanzieri di Montegiordano consentivano, tramite una

mirata attivitĂ di osservazione e pedinamento, di cogliere il falso finanziere

proprio nel momento in cui, con la famiglia al seguito, si qualificava come “Generale”

della Guardia di Finanza presso un noto ristorante di Roseto Capo Spulico (CS),

mostrando un falso tesserino di riconoscimento della Guardia di Finanza

(riportante il grado di Maresciallo Capo e decisamente del tutto simile a

quelli autentici) e relativa placca metallica di polizia.

Il responsabile, un 45enne nato a Pozzuoli e residente a Napoli, veniva quindi tratto in arresto e deferito alla Procura della Repubblica di Castrovillari, per i reati previsti e puniti dagli artt. 467 (contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto) e 497 ter c.p. (possesso di segni distintivi contraffatti), mentre il tesserino di riconoscimento e la placca metallica venivano sottoposti a sequestro.

Il soggetto rischia la pena

della reclusione da tre a sei anni e la multa da euro 103 a euro 2.065.

L’operazione eseguita dai

finanzieri della Tenenza di Montegiordano è inserita nell’ambito del

dispositivo di intensificazione dei servizi di polizia economico-finanziaria e

di contrasto ai traffici illeciti, disposto da questo Comando Provinciale con

specifico riferimento alle localitĂ balneari in occasione della stagione

estiva.

