Berlusconi positivo al Covid, è in isolamento e asintomatico: “Continuo la battaglia” L’ex proprietario del Milan, oggi del Monza, era stato in contatto con Flavio Briatore. “Purtroppo mi è successo anche questo, ma non mollo” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 02 Settembre 2020.

L’ex proprietario del Milan, oggi del Monza, era stato in contatto con Flavio Briatore. “Purtroppo mi è successo anche questo, ma non mollo”



