Il dott. Giovanni Aiello è il nuovo dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Lilio di Cirò

Il Prof. Giuseppe Ferrarelli lascia il posto al neo dirigente Aiello

La Redazione

Cirò,

mercoledì 02 Settembre 2020.

Aiello – Ferrarelli

Ieri 1 settembre 2020, si è insediato ufficialmente il nuovo dirigente scolastico, il dott. Giovanni Aiello, al quale il Sindaco Francesco Paletta e l’amministrazione comunale da il benvenuto, come guida dell’Istituto Omnicomprensivo Lilio di Cirò e soprattutto un buon lavoro.

Il dott. Aiello ha preso il posto del Prof. Giuseppe Ferrarelli al quale il Sindaco rivolge un caro saluto per il lavoro svolto e tanti auguri per la sua pensione.

Nel frattempo, insieme al personale della scuola, alla prof.ssa Frustillo, dopo i sopralluoghi effettuati nel mese di luglio, insieme ai tecnici, -afferma il sindaco- stiamo completando tutte le nuove classi necessarie per prepararci alla riapertura che dovrĂ avvenire nella massima sicurezza, garantendo prima di tutto la salute dei ns bambini.

Aule nuove e banchi nuovi alle scuole primarie e infanzia. Sanificazione e tinteggiatura in tutte le aule. Percorsi anti covid e preparazione di tutti gli spazi. Ottimo lavoro, -conclude il Sindaco- al nostro liceo scientifico che, ha quasi definito la creazione di nuove aule e, percorsi in sicurezza con i lavori iniziati i primi di agosto. Complimenti a tutti gli attori di quello che sarĂ un anno scolastico davvero sui generis e buon lavoro insieme.

Giovanni Aiello, 40 anni, dall’anno scorso è Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Filolao” di Crotone, stimata personalitĂ dai molteplici interessi e peculiaritĂ : biologo, musicista, esperto in tecniche comportamentali (ABA) e counseling pedagogico per alunni con bisogni educativi speciali. Negli ultimi anni ha dedicato la sua attivitĂ didattica e di affiancamento alla Dirigenza scolastica nell’Istituto Comprensivo di Cropalati.

Il commento del nuovo dirigente Aiello:

Onorato di Dirigere per quest’anno scolastico anche l’istituto omnicomprensivo “Lilio” di Cirò. Ringrazio il collega prof. Ferrarelli per il passaggio del testimone e tutta la comunitĂ scolastica per la meravigliosa accoglienza. Buon anno scolastico a tutti!!!

© RIPRODUZIONE RISERVATA