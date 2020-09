Inter, fatta per Kolarov: accordo di un anno con opzione per il secondo. E anche Vidal è a un passo

La Redazione24

,

mercoledì 02 Settembre 2020.

Il terzino sinistro voleva un accordo per due stagioni, ma l’intesa è stata comunque trovata



