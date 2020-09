Mondiali, lâ€™Italia torna al centro: Imola il non plus ultra. E Nibali si prepara

Mondiali, l’Italia torna al centro: Imola il non plus ultra. E Nibali si prepara

Mondiali, l’Italia torna al centro: Imola il non plus ultra. E Nibali si prepara Luca Gialanella, in studio con Chiara Soldi, commenta il ritorno dei Mondiali di ciclismo in Italia dopo sette anni e dopo ben 52 anni dall’ultima rassegna iridata all’autodromo Enzo e Dino Ferrari: ecco i perché della decisione. Appuntamento dal 24 al […]

La Redazione24

,

mercoledì 02 Settembre 2020.

Mondiali, l’Italia torna al centro: Imola il non plus ultra. E Nibali si prepara

Luca Gialanella, in studio con Chiara Soldi, commenta il ritorno dei Mondiali di ciclismo in Italia dopo sette anni e dopo ben 52 anni dall’ultima rassegna iridata all’autodromo Enzo e Dino Ferrari: ecco i perché della decisione. Appuntamento dal 24 al 27 settembre a Imola



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA