mercoledì 02 Settembre 2020.

Tutti in riga da Pioli, da Ibra a Leao: il nuovo Milan alla lavagna

Mercato ok (da Tonali a Brahim Diaz) e grandi manovre: adesso il grande obiettivo è il ritorno in Champions, l’allenatore può giocarsi varie carte



