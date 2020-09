Conto alla rovescia per Vidal: l’Inter Ã¨ vicina al gran colpo

Conto alla rovescia per Vidal: l’Inter è vicina al gran colpo

Conto alla rovescia per Vidal: l’Inter è vicina al gran colpo Il Barcellona non fa muro sul cileno, che può presto liberarsi e firmare con i nerazzurri un biennale da 6 milioni di euro netti a stagione più un’opzione per il terzo anno di contratto continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 03 Settembre 2020.

Conto alla rovescia per Vidal: l’Inter è vicina al gran colpo

Il Barcellona non fa muro sul cileno, che può presto liberarsi e firmare con i nerazzurri un biennale da 6 milioni di euro netti a stagione più un’opzione per il terzo anno di contratto



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA