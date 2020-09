La mossa Suarez cambia tutto. E ora come risponde l’inter?

La mossa Suarez cambia tutto. E ora come risponde l’inter? Mercato gradito a Conte, giocatori pronti all’uso. Ma può bastare? L’arrivo dell’uruguaiano in bianconero suggerisce che la risposta è no. Il momento interista è ben raccontato dal caso di Sandro Tonali, lasciato andare al Milan continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 03 Settembre 2020.

