Come funziona la Nations League 2020-21? Un anno di partite, possono vincerla in 16

Come funziona la Nations League 2020-21? Un anno di partite, possono vincerla in 16 Oggi il via alla seconda edizione: le 55 nazionali Uefa sono state divise in quattro fasce e 14 gironi. Il trono è di CR7 e tutte le squadre lottano per un obiettivo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 04 Settembre 2020.

Come funziona la Nations League 2020-21? Un anno di partite, possono vincerla in 16

Oggi il via alla seconda edizione: le 55 nazionali Uefa sono state divise in quattro fasce e 14 gironi. Il trono è di CR7 e tutte le squadre lottano per un obiettivo



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA