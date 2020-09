Il presidente facente funzioni Saporito ha incontrato il Garante per i detenuti

La Redazione

Crotone,

venerdì 04 Settembre 2020.

Il presidente facente funzioni Simone Saporito martedì 1 settembre ha incontrato il Garante per i detenuti avv. Ferraro. Un incontro per confrontarsi sulle problematiche che riguardano i detenuti, in particolare l’avvocato Ferraro ha chiesto al presidente Saporito di sostenerlo e coadiuvarlo nell’intermediazione con il Comune e la Regione Calabria per la predispozione di mezzi di trasporto pubblico per collegare la Casa circondariale alla città di Crotone.Si è parlato e discusso anche di politiche di inclusione e reinserimento, necessarie per il reale rientro nella società .Il Garante ha inoltre chiesto la disponibilità al presidente facente funzioni Saporito ad effettuare una visita alla direzione del carcere.”È stato un incontro proficuo-ha commentato il presidente Saporito – durante il quale l’avv. Ferraro mi ha rappresentato la situazione e le condizioni dei detenuti presso la Casa circondariale di Crotone. Ci siamo soffermati in particolare sulla necessità di avviare percorsi anche lavorativi per il reinserimento nella società . La Provincia, per quanto di sua competenza, collaborerà e si attiverà per agevolare politiche reali di inclusione, anche facendo da raccordo tra gli Enti preposti. “

