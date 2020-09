La veritĂ di Messi: “Bartomeu non ha mantenuto la parola, ma non avrei mai fatto causa”

La verità di Messi: “Bartomeu non ha mantenuto la parola, ma non avrei mai fatto causa” L’argentino spiega le ragioni che l’avevano portato a decidere di andarsene: “Al Barça ora non c’è un progetto, ho ripetuto al presidente le mie intenzioni per tutto l’anno” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

venerdì 04 Settembre 2020.

