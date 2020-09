Non solo PaquetÃ : super baby Roback contro il Novara. E alla fine c’Ã¨ la fila per Ibra…

Non solo Paquetà : super baby Roback contro il Novara. E alla fine c’è la fila per Ibra…

venerdì 04 Settembre 2020.

Non solo Paquetà: super baby Roback contro il Novara. E alla fine c’è la fila per Ibra…

Il test contro il Novara (Serie C) finisce 4-2 per i rossoneri. Dopo uno svantaggio di due gol firmati Bellichi, il Milan rialza la testa e riprende il match. Vero protagonista dell’amichevole il giovanissimo attaccante svedese, classe 2003. Alla fine della partita fila dei giocatori del Novara per scattare una foto con Ibrahimovic



