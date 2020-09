Rakitic in tackle su Vidal: “Giocava perché amico di Messi? Non lo so, ma…”

Rakitic in tackle su Vidal: “Giocava perché amico di Messi? Non lo so, ma…” Il croato ora al Siviglia torna a parlare dei suoi 6 anni in blaugrana. E lancia una frecciata al cileno, prossimo nerazzurro continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 04 Settembre 2020.

Rakitic in tackle su Vidal: “Giocava perché amico di Messi? Non lo so, ma…”

Il croato ora al Siviglia torna a parlare dei suoi 6 anni in blaugrana. E lancia una frecciata al cileno, prossimo nerazzurro



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA