Scoperto a Scala Coeli “A Lifànda”: l’elefante di roccia tra i più grandi al mondo

Scoperto a Scala Coeli “A LifĂ nda”: l’elefante di roccia tra i piĂą grandi al mondo

Nel territorio di Scala Coeli, piccolo borgo del Basso Ionio cosentino, si può ammirare il più grande elefante della Calabria e tra i più grandi al mondo

Scala Coeli,

venerdì 04 Settembre 2020.

Si tratta di un monolite dalle sembianze di un grande mammifero con la proboscide.Questa

straordinaria scoperta è da attribuire ad Amedeo Fusco e a Nicola

Abruzzese che, mentre, andavano in giro per conoscere bene il proprio

territorio, si sono imbattuti, per pura casualitĂ , nella visione

dell’elefante. Anzi – raccontano – è come se l’elefante stesso abbia

deciso di rivelarsi.Amedeo Fusco è un uomo di arte e di

cultura che ormai vive lontano da Scala Coeli ma ritorna sempre; ha

fondato il gruppo G.I.S. Nicola Abruzzese è persona molto impegnata

nella vita pubblica e sociale del territorio, membro del Gruppo G.I.S.,

nonché titolare della seguitissima pagina Facebook “Il Territorio Prima

di Tutto”. Vive a Scala Coeli.L’enorme elefante con tutto il

suo fascino misterioso si può ammirare da diversi punti, ma sprigiona

tutta la sua bellezza in un’orario e in una posizione precisa.Osservando

l’enorme monolite si ha l’impressione che l’elefante si diriga verso

Scala Coeli, andando incontro al borgo di poche anime ma di grandi

menti. “A LifĂ nda” è una costola del monte “Vitusello”

simbolo di Scala Coeli, conosciuto anche come Monte o Colle delle

Rose, e svetta in una vastissima area ad un’altezza di oltre 350 metri

dal livello del mare. Scala Coeli, per alcuni storici, è “di origini

antichissime per essere la zona abitata da tempi immemorabili”, come

scrive Raffaele Iaria, giornalista originario del luogo. Per altri

sarebbe sorta ad opera di Filottete, esule da Troia mentre lo storico

Franco Domestico fa risalire le sue origini addirittura all’etĂ del

ferro mentre lo studioso Franco Sacco parla di un luogo “sopra un monte

di aria umida e calda”, alla sinistra del fiume NicĂ , che secondo alcuni

sarebbe il luogo dove è avvenuta la famosa battaglia del 510 a.C. tra

Sibari e Crotone, due cittĂ tra le piĂą importanti della Magna Graecia.Il

luogo della scoperta, A Lifà nda, e l’intero territorio dalla natura

incontaminata è anche circondato da tante leggende. Quel che è certo è

il fascino assoluto che sprigiona: abitato da una fitta vegetazione di

macchia mediterranea, alberi di querce, mirto, corbezzolo, lecci,

cespugli di menta e di origano, capaci di sprigionare profumi di

carattere selvatico non intaccato ancora dalla mano dell’uomo e da una

fauna selvatica ampia e variegata: ricci, volpi, faine, tartarughe,

rapaci e rettili di vario genere.A LifĂ nda è una delle sculture naturali piĂą grandi del mondo, come Elepanth Rock in Irlanda e l’Elefante delle Tremiti.Gli

elefanti di questo territorio: A LifĂ nda e a Ncavallicata devono

diventare il simbolo della rinascita e del riscatto di questa parte e

della Calabria tutta.

