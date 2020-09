Simone Iaquinta a Monza per la Porsche Supercup insieme alla Formula 1

Monza,

venerdì 04 Settembre 2020.

Il campione in carica della Carrera Cup Italia e attuale

leader del campionato Simone Iaquinta si appresta a gareggiare, nel prossimo

weekend, nella prestigiosa Porsche Mobil 1 Supercup.

La manifestazione rappresenta in pratica il campionato del

mondo della casa di Stoccarda, e segue le tappe della Formula Uno. Da oggi a

domenica, sul nastro d’asfalto del circuito di Monza ci sarà anche il forte

pilota di Castrovillari, che correrĂ al volante di una 911 del team Ombra

Racing – Centro Porsche Padova.

Un’esperienza dal respiro internazionale per il campione in

carica della specialità , che sarà tra l’altro trasmessa in diretta sin dalle

prove libere su SKY SPORT F1 canale 207 della piattaforma satellitare.

“La Porsche Supercup è la massima espressione dei campionati

organizzati dalla casa tedesca con la vettura 911 GT3 Cup – ha commentato il

forte driver calabrese – ed è per me un onore poter partecipare. Il livello di

competitività sarà molto elevato e come sempre cercherò di dare il massimo.

Ringrazio Ombra Racing per questa opportunitĂ , che spero di poter ricambiare

con un buon risultato in pista. Un grazie anche al team Ghinzani Arco

Motorsport per aver dato il via libera per affrontare questa nuova esperienza”.

Il weekend inizierà venerdì con le prove libere, in diretta

dalle 17:55. Sabato le qualifiche, a partire dalle 13:45, per determinare la

griglia di partenza sulla quale si schiereranno i piloti. La gara avrĂ semaforo

verde domenica alle 12:25.

