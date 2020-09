Strongoli, Elezioni comunali: Greco invita i candidati Bruno e Romano ad un confronto in piazza

La nota della lista Strongoli ora con Greco Sindaco

La Redazione

Strongoli,

venerdì 04 Settembre 2020.

L’ing.

Ferdinando Greco, candidato a Sindaco del Partito Democratico di Strongoli,

alla guida della coalizione di centro-sinistra “Strongoli ORA”, lancia il

guanto di sfida agli altri candidati per un dibattito pubblico, in piazza, agli

altri candidati a Sindaco delle liste civiche “Per Strongoli” guidata da Sergio

Bruno e “Strongoli nel cuore” di Saverio Romano. “Credo che il sale della

democrazia vada ricercato ancora oggi nelle piazze e non attraverso il mondo

social. Guardare in faccia la gente e stringere mani è alla base

dell’instaurazione della fiducia tra candidato e cittadino elettore. Ho 36 ed

ho aperto il mio profilo Facebook solo 6 giorni fa; non mi ritengo

assolutamente non al passo coi tempi e per quanto riguarda la politica mi piace

farla a strette di mano (oggi gomito), sorrisi veri e sensazioni che si

percepiscono solo dai volti. La politica si fa in piazza, e credo che questa

idea sia condivisa anche dagli amici Sergio Bruno e Saverio Romano. Per questo

ho voluto invitarli ad un dibattito pubblico a tre, in piazza, affinché i

cittadini di Strongoli possano ascoltarci e scegliere il proprio sindaco

guardandolo in faccia”. Gli argomenti sono senza dubbio quelli dei programmi

elettorali depositati in Comuni sui quali emergeranno punti di forza e punti

meno forti. Necessario sarà la non prevaricazione e la tenuta del dialogo. “Il

dibattito sarà moderato da un giornalista professionista super partes –

continua Greco – che possiamo concordare assieme. Si erano detti disponibili

gli intervistatori del giornale locale “In Volo” a cui ci siamo già tutti e tre

sottoposti in tre video interviste. Insomma, il dado è tratto. Ora la palla

passa a Sergio Bruno e Saverio Romano.

