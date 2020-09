Un weekend tutto lievitato in Sila con Apci Calabria, oggi venerdì 4 settembre a Lorica e il 5 a Camigliatello

Mastro panificatore Pascal Barbato

Questo fine settimana in Sila ci attende uno show cooking dedicato al mondo dei lievitati in chiave gourmet abbinati ai prodotti tipici della nostra Calabria. L’ospite d’eccellenza sarà il maestro panificatore Pascal Barbato, membro degli Ambasciatori del Gusto.

Venerdì

4 settembre alle ore 16:00, presso il lungolago di Lorica, si inizia

con uno show cooking dedicato alle “Declinazioni del Pane”, tanti spunti

per creare abbinamenti fantastici con i salumi tipici della Calabria

come il suino nero d’Aspromonte.

Chef Piero Cantore

Sabato 5, invece, si prosegue a Camigliatello con “Lievotto”, una cena composta da otto portate realizzate dal maestro panificatore Pascal Barbato e dallo chef del Ristorante Donna Maria Piero Cantore. Sarà un connubio molto gustoso!

Si

partirĂ con delle carte al farro e curcuma abbinate alla ricotta della

Sila e ai funghi porcini. Un altro abbinamento curioso proposto dai due

chef sarĂ il panettone salato calabresizzato accompagnato da una fonduta

di Caciocavallo Silano. Nel menĂą si potrĂ gustare anche il VinBurger,

un panino morbido al burro e vino SoleNero abbinato a del pullet di

vitello podolico.

Per scoprire le altre portate o avere maggiori info vai sul sito www.camigliatellosilano.it

Il prossimo sarĂ un fine settimana da non perdere in Sila!

Conosciamo meglio il maestro panificatore Pascal Barbato

Nasce in Belgio nel 1977, ma vive in Italia da sempre. Nel 1995 consegue la maturitĂ

linguistica e si iscrive a Giurisprudenza. Tuttavia, le sue velleitĂ

artistiche (avrebbe voluto fare l’Accademia di Arte drammatica) presto

lo portano a rinunciare al percorso giuridico. Si iscrive così a

Lettere, quasi come una sorta di compromesso, e inizia a fare

l’imprenditore. Prima nel mondo dell’edilizia, poi nel panificio di

famiglia Fulgaro Panificatori dal 1890, a San Marco in Lamis, in

provincia di Foggia. Riesce a conseguire la laurea studiando nel panificio durante i tempi morti. Laforma mentis acquisita con l’università e lavoglia

di essere un imprenditore di successo, lo portano a spingersi sempre

più in là e così si appassiona alla formazione, alla PNL (Programmazione

Neuro Linguistica) e al network marketing. Dal 2013 è sposato ed è

diventato anche papà. Proprio questa nuova magia amplifica la sua voglia di fare "qualità assoluta" nel suo panificio e piano piano arrivano anche i primi successi mediatici.

Dopo

un po’ di tempo entra a far parte degli Ambasciatori del Gusto. Anche

quest’anno si conferma sulla guida del Gambero Rosso tra i migliori pani

e panifici d’Italia.

