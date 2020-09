5 segnali che ti fanno capire quando piaci davvero ad una ragazza

Quante volte vi è capitato di volervi dichiarare alla ragazza per cui da tempo provate qualcosa, ma non avete il coraggio di farlo?

La Redazione 24

Notizie 24,

sabato 05 Settembre 2020.

Quante volte vi è capitato di volervi dichiarare alla ragazza per cui da tempo provate qualcosa, ma non avete il coraggio di farlo? Molto spesso infatti per un uomo è difficile capire quando arriva il momento adatto per tentare il tutto per tutto con una donna, un po’ per mancanza di fiducia, un po’ perché si fatica a cogliere segnali che per lei sono invece molto eloquenti. A questo, si aggiunge poi la paura costante relativa a un possibile fraintendimento, che porterebbe in automatico una brutta figura e a un ulteriore colpo alla propria autostima. Fortunatamente, però, ci sono una serie di segnali che possono aiutarci a centrare il bersaglio e che, come spiega anche il sito seduzioneattrazione.com, possono essere davvero inequivocabili. Vediamo quindi quali sono e perché sono così importanti da riconoscere.Quante volte vi è capitato di volervi dichiarare alla ragazza per cui da tempo provate qualcosa, ma non avete il coraggio di farlo?Quante volte vi è capitato di volervi dichiarare alla ragazza per cui da tempo provate qualcosa, ma non avete il coraggio di farlo? Molto spesso infatti per un uomo è difficile capire quando arriva il momento adatto per tentare il tutto per tutto con una donna, un po’ per mancanza di fiducia, un po’ perché si fatica a cogliere segnali che per lei sono invece molto eloquenti. A questo, si aggiunge poi la paura costante relativa a un possibile fraintendimento, che porterebbe in automatico una brutta figura e a un ulteriore colpo alla propria autostima. Fortunatamente, però, ci sono una serie di segnali che possono aiutarci a centrare il bersaglio e che, come spiega anche il sito seduzioneattrazione.com, possono essere davvero inequivocabili. Vediamo quindi quali sono e perché sono così importanti da riconoscere.

Il contatto visivo

Quando una ragazza è interessata, tende a cercare di frequente il contatto visivo, per poi distogliere lo sguardo dopo qualche secondo. Nella maggior parte dei casi, quando ricambia le occhiate vuol dire che è interessata molto. Altre volte, in base alla velocità con la quale distoglie lo sguardo, è possibile capire se è più o meno pronta per un approccio.

L’interesse nella comunicazione

È chiaro che molto dipende dal carattere della ragazza ma, se continua a fare domande dimostrando il proprio interesse, vuol dire che sta cercando di conoscere meglio chi si trova di fronte. Viceversa, se tende a parlare più di se stessa, significa che è più interessata ad altro e non nutre una particolare attrazione nei confronti dell’interlocutore.

Cerca il contatto fisico

La ricerca costante del contatto fisico è, con tutta probabilità , una delle testimonianze più chiare della presenza di un certo interesse. Il motivo è piuttosto semplice da capire: questi gesti dimostrano che si trova bene in compagnia di quella persona, che è a suo agio, e che non è per nulla intimorita. Infine, se si ritrae al tocco non significa che non le è piaciuto.

Ride a tutte le battute

Quando una ragazza ride è sempre un bel segnale, e lo è soprattutto quando reagisce così a tutte le battute, anche a quelle stupide. Inoltre, la risata insieme alla ricerca insistente di un incrocio di sguardi è un doppio segnale che manifesta palesemente il suo interesse. Anche il tentativo di “spezzare” le battute e di inserirsi nella conversazione lo è: significa che vuole dimostrare di essere anche lei una persona divertente e solare.

Riprende discorsi lasciati cadere

Tutti noi sappiamo che alle volte anche la massima sintonia crea dei “vuoti” nella conversazione, con il rischio di imbarazzanti silenzi (che, in ogni caso, possono essere evitati in diversi modi con il giusto allenamento). In questo caso, quando una ragazza è interessata spesso riprende dei discorsi lasciati cadere in precedenza, proprio per mantenere viva la conversazione. Anche perché una donna non interessata non si fa problemi a troncare il discorso, specialmente quando ha un’opportunità così ghiotta.

Quando si manifestano questi segnali, con tutta probabilità si ha di fronte una ragazza interessata. Ma è l’unione che fa la forza: il mix di queste reazioni, infatti, testimonia un interesse del quale si dovrebbe dubitare poco. In sintesi, si tratta di una serie di segni che indicano che il prossimo passo è alla portata di un ragazzo, con alte probabilità di successo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA