Al via da oggi sabato 5 settembre la 28^ edizione del Peperoncino Festival di Diamante

Un’edizione rimodulata rispetto al passato per far fronte alla sicurezza dei partecipanti

Diamante,

sabato 05 Settembre 2020.

Niente stand sul Lungomare e sul Lungofiume. Spettacoli tutte le sere dal 5 al 13 Settembre al Teatro dei ruderi, mostre al Centro d’arte contemporanea, film e vignette sul ring nella Villa comunale, convegni in piazza Savanarola, show-cooking nel Parco La Valva nella sede dell’Accademia del peperoncino con visite al campo catalogo “Peperoncino dal mondo”. Nel centro storico e sul Lungomare i ristoranti propongono menù piccanti.

Rispettata pienamente la formula “Tutto

gratis senza biglietto d’ingresso” con l’obbligo di prenotazione secondo le

modalità comunicate sulla “Guida Festival”.

“La sicurezza dei partecipanti, dice il

patron Enzo Monaco, è la nostra preoccupazione principale. Gli eventi della

Kermesse passano in secondo ordine. Faremo quelli che si possono fare in

sicurezza con presenze contingentate e prenotazioni obbligatorie. Invece di tre

spettacoli ne faremo nove al Teatro dei ruderi, aumentando il numero e la

qualità degli eventi”.

“Il peperoncino, conclude Monaco, sarĂ

comunque il protagonista del Festival. Per tutti i partecipanti ci saranno

confezioni di peperoncino in omaggio. Al centro DAC ci sarĂ come sempre la

mostra “Peperoncini dal mondo” curata dall’Azienda Carmazzi di Torre del Lago.

Nelle aiuole del Lungomare la mostra “Peperoncino sul mare” con le più famose

varietà provenienti da tutto il mondo”.

