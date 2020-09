Icardi, la partita con i bambini in giardino dopo la positivitÃ  al Covid-19

Icardi, la partita con i bambini in giardino dopo la positività al Covid-19

Icardi, la partita con i bambini in giardino dopo la positività al Covid-19 L'attaccante del Psg, risultato positivo al Covid-19, si diverte con i bambini in giardino e non sembra rispettare le misure dell'isolamento

sabato 05 Settembre 2020.

