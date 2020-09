On. Vito Pitaro: “Buon lavoro al nuovo commissario della Sorical, l’avvocato Cataldo Calabretta”

l consigliere regionale, capogruppo di “Jole Santelli Presidente”, ha voluto esprimere soddisfazione per la nomina del noto avvocato di Cirò Marina alla guida della Società Risorse Idriche Calabresi

Catanzaro,

sabato 05 Settembre 2020.

“RicoprirĂ il ruolo con competenza, segnando un nuovo ed importante corso”, ha dichiarato l’onorevole Vito Pitaro. L’assemblea degli azionisti della Sorical, convocata in seduta straordinaria, ha deciso di nominare l’avvocato Cataldo Calabretta a commissario liquidatore della Sorical, su indicazione della Regione Calabria, che andrĂ a sostituire Luigi Incarnato. Il consigliere regionale Vito Pitaro (“Jole Santelli Presidente”), ha voluto dare il suo personale benvenuto. «Con la nomina dell’avvocato Cataldo Calabretta, che ricopre anche il ruolo di docente presso la facoltĂ di Giurisprudenza dell’Unical, ci sarĂ una svolta in Sorical. Un cambio di passo necessario per consentire alla societĂ di essere maggiormente operativa. A lui auguro un buon lavoro, convinto che grazie al suo prezioso apporto vi sarĂ un nuovo ed importante corso», ha dichiarato l’onorevole Vito Pitaro.

