La Redazione24

,

sabato 05 Settembre 2020.

Polonia k.o., Olanda in testa nel gruppo dell’Italia. Norvegia, non basta Haaland. Bene Reja

Un gol di Bergwijn regala i tre punti agli Oranje. Pari in Scozia-Israele (a segno l’ex Palermo Zahavi) e Romania-Irlanda del Nord, il derby “cecoslovacco” va alla Repubblica Ceca. Successo per l’Albania del tecnico italiano



