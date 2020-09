Roback: “Milan, ti ho scelto con l’istinto. Ma credevo che non sarei mai venuto in Italia”

Roback: “Milan, ti ho scelto con l’istinto. Ma credevo che non sarei mai venuto in Italia” Il baby attaccante svedese si è messo in mostra nella prima uscita stagionale. Decisivo Ibra nella scelta del Milan: “Averlo qui al club è una garanzia” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

sabato 05 Settembre 2020.

Il baby attaccante svedese si è messo in mostra nella prima uscita stagionale. Decisivo Ibra nella scelta del Milan: “Averlo qui al club è una garanzia”



