Strongoli: Iacucci a muso duro con coloro che non hanno votato il PD

La nota del commissario provinciale del PD Franco Iacucci

La Redazione

Strongoli,

sabato 05 Settembre 2020.

Iacucci

Si diffidano gli “abusivi” all’utilizzo del simbolo e

delle bandiere del PD, così inizia il comunicato del commissario

provinciale del PD Franco Iacucci; in queste ultime settimane ho cercato

in tutti i modi di restare fuori dalle competizioni elettorali che

stanno interessando diversi comuni della provincia di Crotone, Nonostante

ciò, oggi sono costretto a rispondere ai creatoti della lista civica

“ora” i quali dissimulano la reale appartenenza di questo movimento

facendola passare sotto l’egida del partito democratico.Rispondo

proprio a quei dirigenti i quali ancora oggi presuntuosamente e

prepotentemente si fanno forza di un partito, di una bandiera che non

gli appartiene che non fa parte del loro progetto ma che malgrado ciò

continuano pretenziosamente ad usare.Il

commissario continua: scrivere su Facebook, utilizzare un profilo

Facebook appartenente al segretario del circolo e sbandierare le

bandiere per nome e per conto del PD sono atti troppo gravi, sono segni

“patologici”di chi pur di raggiungere un obiettivo è disposto a

disattendere ogni minima regola. Il PD di

strongoli con il mio avallo ha deciso, circa un mese fa,di appoggiare la

lista civica con candidato a sindaco Sergio Bruno, tutti coloro i quali

hanno messo in piedi liste trasversali e diverse da questa non sono

legittimate ad utilizzare alcun simbolo.Liste,

ripeto che, di sinistra non hanno nulla se non gli splendidi colori

della bandiera italiana. Costoro, continua il commissario Iacucci, sono

pregati e diffidati dal non servirsi del PD solo quando ne hanno

bisogno. Rammentando e ricordando loro che, alle

elezioni regionali svoltesi lo scorso gennaio 2020, quindi di recente,

hanno sostenuto candidati non presenti nelle liste PD.continuino

pure su questa linea, nessuno ha intenzione di ostacolarli, sebbene

abbiano intrapreso una strada diversa, che non è quella del PD.

