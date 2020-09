Trading Online – Come investire in maniera sicura

In Italia sono presenti moltissimi software per iniziare a fare compravendita di titoli online, tutti gestiti da società come banche, SIM (società di intermediazione mobiliare) o società di trading online

Il Trading Online sta diventando sempre più conosciuto ed utilizzato non solo dagli addetti ai lavori ma anche da semplici utenti internet che vogliono approcciarsi a questo mondo, tanto affascinante, per la possibilità di guadagnare ingenti somme di denaro con pochi semplici click, quanto pericoloso.

Basta avere un accesso internet da un qualsiasi device, mobile o fisso, per iniziare ad operare sui mercati online, utilizzando le piattaforme di trading messe a disposizione dai broker ufficiali quali banche, SIM e società di trading online. Sebbene il processo può apparire particolarmente poco complesso, ci vuole una reale esperienza nel settore per poter considerare il trading online una parte fondamentale del proprio income mensile.

Inizialmente ci si potrà esercitare usufruendo delle versioni di prova dei software di trading, ma quando le cose cominciano a farsi particolarmente calde, ci vuole un’ottima dose di sangue freddo per capire i propri limiti e rimanere nell’ambito degli investimenti sicuri e sostenibili.

E’ bene specificare fin dall’inizio che non esiste un metodo sicuro al cento per cento,per fare trading guadagnando. Bisognerà quindi dare più peso alla propria esperienza, alla razionalità emotiva ed alla brand reputation del broker a cui si è scelto di affidarsi. Ecco alcuni punti per poter investire in modo sicuro.

Affidarsi a broker con un’ottima reputazione



Ogni software ha le sue peculiarità , ma chi inizia ad investire dovrebbe tenere a mente che la facilità di utilizzo e la possibilità di usufruire di una versione dimostrativa illimitata sono due opzioni del tutto fondamentali per cominciare a fare trading in maniere sicura.Â

Proprio quest’ultima opzione è tra le più importanti, dando al trader in erba la possibilità di simulare realisticamente le attività di compravendita in tempo reale. Un esercizio costante in questo tipo di pratica assicura una maggior dimestichezza all’interno della piattaforma e consapevolezza delle proprie conoscenze tecniche e finanziarie. Il trader in fieri potrà cominciare ad investire cifre più importanti quando avrà tutte le carte in regola per farlo: fino ad allora potrà salvaguardare il suo patrimonio, continuando tuttavia ad esercitare in modo del tutto reale.

Non lasciarsi sopraffare dalle emozioni

Qualunque trader vecchia scuola può dire che l’intuito sta alla base dell’attività di compravendita di titoli in borsa. Sebbene questa sia una verità inattaccabile, è bene anche capire come, dietro operazioni apparentemente frutto di intuizioni geniali, ci sono anni di esperienza e di analisi dei dati in ogni più piccolo dettaglio.

Anche se la componente emotiva ricopre un ruolo molto importante nella vita di un trader, bisogna capire fin da subito se si è in grado di non farsi sopraffare dalle emozioni, positive o negative, che possono portare ad operazioni affrettate, rischiose o peggio ancora fallimentari.

L’andamento della Borsa per definizione è altalenante ed i titoli sono destinati a subire variazioni continue che soltanto un vero esperto può prevedere con un ampio margine di realtà . Azzeccare qualche semplice operazione, magari vedendo risultati economici immediati, non deve portare all’investimento emotivo, nelle more di guadagnare sempre più velocemente alla luce degli ultimi risultati fortunati.

Al contrario, alcuni investimenti sbagliati potrebbero portare ad altre operazioni conseguenti, sperando di recuperare in fretta i soldi persi. Saper gestire le proprie emozioni quindi è fondamentale per chi vuole entrare nel mondo del trading investendo in modo sicuro.

