La Redazione24

domenica 06 Settembre 2020.

Bruno Peres positivo, Santon k.o., Karsdorp e Florenzi in uscita: Roma, c’è un buco a destra

I primi due sono out e non fanno al caso di Fonseca, gli altri due hanno le valigie in mano: in un ruolo chiave i giallorossi sono ancora scoperti



