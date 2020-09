Crotone: sequestrata dalla Polizia area demaniale marittima occupata da 12 roulotte

domenica 06 Settembre 2020.

In data 4 settembre 2020, personale della Divisione P.A.S.I. – Squadra Amministrativa, nell’ambito di predisposti servizi relativi al piano d’azione nazionale e transnazionale “Focus ‘ndrangheta”, unitamente a personale del locale Ufficio di Gabinetto e della Capitaneria di Porto di Crotone, ha effettuato controlli amministrativi in Crotone, nei confronti di alcune attività commerciali, all’esito dei quali ha conseguito i seguenti risultati:

presso un’area demaniale marittima sita a Crotone si accertava l’abusiva occupazione di 1.600,00 mq di suolo demaniale marittimo, di cui: 730 mq occupati mediante realizzazione/posizionamento di nr. 12 piazzole in cemento occupate da altrettante roulotte e 85 mq occupati da nr. 2 strutture in muratura adibite a servizi igienici; il tutto sottoposto a sequestro penale ex art. 354 cpp, in relazione al reato di cui agli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione, a carico di una polacca, classe 1969, residente a Crotone, la quale ne rivendicava la titolarità .

Durante l’attività in argomento, mediante l’ausilio di specializzato personale “E-Distribuzione”, appositamente fatto intervenire sul posto, veniva appurato come l’area in questione fosse alimentata attraverso un collegamento abusivo alla rete elettrica mediante allaccio diretto alla rete di “E-Distribuzione”; nell’occasione veniva deferito, in qualità di persona idonea a trarne illecito profitto, classe 1943, marito della citata cittadina polacca.

Si procedeva, inoltre, a deferire in stato di libertà un crotonese, classe 1972, resosi responsabile del reato di favoreggiamento, poiché colto nell’intento di manomettere l’allaccio abusivo in questione, al fine di impedirne, o comunque, di renderne difficile la sua individuazione (fatti accaduti in attesa dell’arrivo del personale E-Distribuzione). A carico dello stesso veniva sequestrata l’attrezzatura utilizzata per commettere il reato (tronchesi, nastro isolante e nr. 3 fusibili elettrici).

