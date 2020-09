Non solo Fabio Silva: da Rodrygo a Cassano, i dieci Under 18 più costosi di sempre

Non solo Fabio Silva: da Rodrygo a Cassano, i dieci Under 18 più costosi di sempre Il portoghese classe 2002 al Wolverhampton per 40 milioni? Non è nemmeno il record dei trasferimenti-baby. E.. continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 06 Settembre 2020.

Non solo Fabio Silva: da Rodrygo a Cassano, i dieci Under 18 più costosi di sempre

Il portoghese classe 2002 al Wolverhampton per 40 milioni? Non è nemmeno il record dei trasferimenti-baby. E..



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA