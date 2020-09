Torres come Rocky. Ferlito, tuffo da paura! E agli Us Open… Coco Gauff si diverte così

Torres come Rocky. Ferlito, tuffo da paura! E agli Us Open… Coco Gauff si diverte così Ma anche lo “sregolato” sabato sera di Papu Gomez e i balletti estivi di Robert Lewandowski. “Tik Off” è la rubrica di Gazzetta che sceglie per te i migliori video della settimana continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

domenica 06 Settembre 2020.

Torres come Rocky. Ferlito, tuffo da paura! E agli Us Open… Coco Gauff si diverte così

Ma anche lo “sregolato” sabato sera di Papu Gomez e i balletti estivi di Robert Lewandowski. “Tik Off” è la rubrica di Gazzetta che sceglie per te i migliori video della settimana



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA