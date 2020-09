Vettel: “Cos√¨ √® un incubo, meglio che non ci siano i tifosi”

domenica 06 Settembre 2020.

Vettel: “Così è un incubo, meglio che non ci siano i tifosi”

Il tedesco dopo il ritiro: “Peggio di come mi aspettassi, è triste per tutta la Ferrari: vorrei stare davanti ma devi fare i conti con quello che hai a disposizione”



