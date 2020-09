All’Inter per rialzare la cresta serve un’altra scossa di Suning

La Redazione24

,

lunedì 07 Settembre 2020.

All’Inter per rialzare la cresta serve un’altra scossa di Suning

Non può bastare Vidal per provare a essere competitivi in Champions e vincere lo scudetto, ci vorrebbe almeno un altro giocatore di personalità ed esperienza internazionale: N’Golo Kanté



