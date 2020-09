Coronavirus, in calo i nuovi contagi: 1108 nelle ultime 24 ore. Ma sono 12 i morti

Coronavirus, in calo i nuovi contagi: 1108 nelle ultime 24 ore. Ma sono 12 i morti Due casi al City: Mahrez e Laporte. Al Boca Juniors focolaio è fuori controllo: contagiati in 22, a rischio la gara di Libertadores. In India preoccupante impennata di casi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 07 Settembre 2020.

Coronavirus, in calo i nuovi contagi: 1108 nelle ultime 24 ore. Ma sono 12 i morti

Due casi al City: Mahrez e Laporte. Al Boca Juniors focolaio è fuori controllo: contagiati in 22, a rischio la gara di Libertadores. In India preoccupante impennata di casi



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA