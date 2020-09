Non partono, non rinnovano: da Koulibaly a Meret, gli otto in stato di agitazione del Napoli

Non partono, non rinnovano: da Koulibaly a Meret, gli otto in stato di agitazione del Napoli Il senegalese e Milik hanno da giorni le valigie in mano, Hysaj e Maksimovic hanno rifiutato l’offerta per il prolungamento, il portiere potrebbe salutare: Giuntoli ha una rosa da sfoltire e poco tempo per farlo continua a leggere su […]

La Redazione24

lunedì 07 Settembre 2020.

Non partono, non rinnovano: da Koulibaly a Meret, gli otto in stato di agitazione del Napoli

Il senegalese e Milik hanno da giorni le valigie in mano, Hysaj e Maksimovic hanno rifiutato l’offerta per il prolungamento, il portiere potrebbe salutare: Giuntoli ha una rosa da sfoltire e poco tempo per farlo



