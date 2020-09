Psg, anche Mbappé con il Covid: salta la sfida della Francia contro la Croazia

Psg, anche Mbappé con il Covid: salta la sfida della Francia contro la Croazia L’attaccante sottoposto al test mentre era in nazionale: è asintomatico. E’ il 7° giocatore del Psg risultato positivo: Tuchel nei guai per il debutto in Ligue 1 continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 07 Settembre 2020.

L’attaccante sottoposto al test mentre era in nazionale: è asintomatico. E’ il 7° giocatore del Psg risultato positivo: Tuchel nei guai per il debutto in Ligue 1



