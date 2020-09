Si apre con il Negroamaro la vendemmia in Puglia: la prima ai tempi del Covid

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili, hanno segnato il nostro paese in modo indelebile portando gli italiani a cambiare stile di vita e abitudini

La volontà di tornare alla normalità delle piccole azioni quotidiane, di riappropriarsi della propria vita, però, non è mai sparita, e mai come in questo mese di settembre si fa sentire. Infatti, è proprio ora che inizia il periodo della vendemmia, che da secoli scandisce il lavoro dei contadini italiani, momento essenziale per la produzione del vino e della valorizzazione del Made in Italy. È quindi in questo mese che i ritmi della natura tornano a ricordarci come abbiamo sempre vissuto.

La prima vendemmia ai tempi del Covid

La Puglia ha dato il via alla vendemmia 2020, la prima delle tante dalla pandemia, ed è iniziata con i grappoli di uva Negroamaro in un’azienda vitivinicola in Contrada Osanna a Guagnano. Sia le uve del Negroamaro del Salento, sia quelle di Chardonnay, utilizzate per la produzione di spumanti, sono le prime ad essere raccolte. Coldiretti Puglia annuncia anche le stime che verranno effettuate per calcolare l’andamento della produzione regionale, con un focus sull’export e sull’occupazione. Il 2020 è stato caratterizzato da un grande crollo dei consumi di alcolici all’interno di bar, ristoranti ed enoteche, con la conseguente crisi della ristorazione, provocata anche dall’impossibilità di spostarsi e dal taglio del turismo. Coldiretti, però, lancia un messaggio di speranza, sottolineando la straordinaria capacità di ripresa che da sempre caratterizza i viticoltori italiani.

Vendite: top al Primitivo e al Negroamaro, vola l’online

Sono due i vini pugliesi che quest’anno hanno scalato la classifica dei vini italiani di maggior successo, posizionandosi nelle prime quattro posizioni. Il secondo posto è infatti occupato dal Primitivo pugliese, con un aumento del 12% delle vendite, mentre al quarto troviamo il Negroamaro, con un aumento del 15%. Il vero trend di questo 2020 sono le vendite online, complice l’isolamento che in questi mesi ha portato a un vero e proprio boom di tutte le piattaforme di vendita online e food delivery. Anche in questo la Puglia si conferma la regione che più di tutte, insieme al Veneto, ha ricevuto richieste tramite i canali di vendita online. Ricercatissime quindi all’interno della regione e non solo sono state ad esempio le bottiglie di Negroamaro di Puglia su Tannico, shop online che anche nel corso del lockdown è riuscito a mantenere alte le vendite grazie al servizio di consegna a domicilio. Il canale online, dunque, si pone come ulteriore veicolo della diffusione di questi vini regionali, apprezzati sia per il loro sapore intenso e unico che per la loro corposità in tutta Italia. D’altronde, la regione presenta forti elementi di potenzialità all’interno del settore vitivinicolo, dovute alla qualità dei terreni e alla grande varietà di uva autoctona che vi si può coltivare.

In sintesi, nonostante sia stato messo a dura prova negli ultimi mesi, il mercato del vino si è rivelato ancora una volta molto forte, dimostrando di riuscire a mantenere un trend di crescita costante che già negli scorsi anni si era portato a un +18%. Non resta quindi che attendere la chiusura di questa stagione, e scoprire quali sorprese ci riserverà questo 2021.

