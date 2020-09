Calciomercato serie A, colpo grosso del Crotone ingaggiato il 34enne centrocampista Luca Cigarini, ex Cagliari

La società impegnata a tesserare anche l’attaccante Riviere, ex Cosenza, e il difensore destro Rispoli de Lecce

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

martedì 08 Settembre 2020.

Crotone

con l’intento di disputare un dignitoso campionato di serie A che non sia la

salvezza all’ultima giornata, Perché avvenga ciò la dirigenza pitagorica ancora

protagoniste al calciomercato con l’intento di consegnare a mister Stroppa gli

elementi validi al fine di raggiungere una tranquilla salvezza nel difficile

campionato di serie A.

Esperienza

della massima categoria con diversi campionati disputati ed oltre trecento

partite giocate, è il curriculum del neo pitagorico Luca Cigarini nato il 20

giugno 1986 in quel di Montecchio Emilia.

Ex

del Cagliari negli ultimi tre campionati della massima serie, giĂ conosciuto

alla sua nuova tifoseria per essere stato, stagione 2017/2018 serie A, avversario all’Ezio Scida

con la formazione sarda.

In

quell’occasione (22esima giornata) Cigarini annullò il momentaneo vantaggio del

Crotone (gol di Trotta su rigore al 28esimo) insaccando il pallone in seguito

ad un calcio di punizione dal limite al 51esimo.

Un

pareggio che costo la retrocessine agli squali di mister Zenga.

Dopo

le visite mediche di routine fatte a Villa Stuart (Roma) per conto della società , Luca Cigarini è

giunto in CittĂ ed alla presenza del presidente Gianni Vrenna ha firmato il contratto che lo

lega al Crotone. Dopo gli arrivi del difensore centrale Magallan, il mediano

Vulic e il centrocampista Cigarini, ad ore sarĂ ufficializzato di sicuro anche

l’arrivo dell’attaccante francese, di origine martinicana, Emmanuele Riviere.

GiĂ del Cosenza la passata stagione e protagonista assoluto della salvezza dei

Lupi con i suoi 13 gol, con la nuova societĂ ha firmato un contratto biennale

con opzione per il terzo. Non solo loro,

la societĂ sembra interessata agli arrivi del difensore esterno destro Rispoli,

Lecce, e dallo Sporting il mediano e centrocampista esterno sinistro Heduardo

Henrique.

Dal

versante della preparazione pre-campionato, gli Squali dopo qualche giorno di

riposo sono tornati in quel di Trepidò dove hanno ripreso ad allenarsi ed al

gruppo si è aggregherà anche il centrocampista Cigarini.

