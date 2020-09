Crotone Vuole Volare: fa chiarezza su alcune affermazioni che denunciano disservizi all’Aeroporto Sant’Anna

La nota di Loredana Calvo, Presidente Associazione Crotone Vuole Volare

La Redazione

Crotone,

martedì 08 Settembre 2020.

Corre l’obbligo, per L’associazione

Crotone Vuole Volare, nata anni fa a

tutela dell’aeroporto Sant’Anna, fare chiarezza su alcune affermazioni che

denunciano disservizi sul nostro scalo.

Certamente ancora l’Aeroporto Pitagorico

dovrĂ crescere e bisognerĂ puntare su nuove tratte che aumentino il traffico

passeggeri; in merito l’Associazione confida molto nella professionalità e

competenze del nuovo Presidente Sacal.

In tal senso occorre incoraggiare l’utenza a volare dal

CROTONEAIRPORT, non ostacolarla con informazioni scorrette o illazioni.

Continuare a denigrare l’unica

infrastruttura del territorio, significa rischiare di perdere utenza che,

nell’incertezza e dubbi creati da

notizie errate o presunte mancanze della Sacal o, se pur presenti, non attribuibili alla SocietĂ di gestione,

preferisce prenotare da Lamezia.

Si tenga presente che all’associazione

Crotone Vuole Volare, fino al 3 luglio sono pervenute numerose richieste di

chiarimenti circa l’operatività dello Scalo Crotonese.

Questo grazie all’incertezza creata da chi,

invece di attenersi al Notam relativo al CROTONEAIRPORT, si dimena inutilmente

fra Decreti Ministeriali.

Quanto sopra per far comprendere che l’utenza,

di fronte a notizie incerte, non

verificabili in tempo reale, preferisce, per maggiore sicurezza, non viaggiare

da Crotone.

Avere un calo del coefficiente di

riempimento, compromette anche

l’interesse delle compagnie a volare dal nostro Aeroporto e si rischia che i

prossimi bandi vadano deserti.

Pertanto, l’associazione Crotone Vuole Volare,

ritiene che si debba fare campagna promozionale del

CROTONEAIRPORT e nello stesso tempo cercare le soluzioni di problematiche

presenti, rivolgendosi agli organi competenti.

Non si comprende cosa possano giovare alla

causa video giornalieri dall’Aeroporto, se non per una visibilità personale,

invece di attivarsi silenziosamente con gli organi preposti.

Si sottolinea, in prima istanza, che il servizio di navetta

da/per Crotone non è di competenza Sacal,

ma della compagnia di trasporto locale e

della Regione alle quali l’Associazione si è da tempo rivolta e coglie questa

occasione per comunicare che da lunedì 7 settembre sarà nuovamente operativo in

concomitanza dell’arrivo e della partenza di ogni volo.

Il servizio taxi è presente in aeroporto a

disposizione degli utenti

Per quanto riguarda il servizio assistenza

ai passeggeri con problematiche sanitarie, si informa che il nostro Aeroporto

ha due citofoni dedicati ai servizi PRM e che Aviapartner si occupa dei

trasferimenti per l’imbarco e lo sbarco.

Nel momento della prenotazione il servizio

assistenza va richiesto alla compagnia che effettua il volo (nel nostro caso

Raynair), bisogna avere conferma che il

servizio assistenza è stato accolto e, giunti all’interno, saranno i dipendenti di Aviapartner a

procedere per come necessario.

Se non si è avuta conferma dalla compagnia

che il servizio verrà effettuato, perché magari sullo stesso volo ci sono più

richieste di assistenza, telefonando o arrivando in aeroporto, non si potrĂ risolvere alcun problema

soprattutto perché, in questi casi, a ogni passeggero, in servizio assistenza, viene assegnata una hostess per eventuali

emergenze a bordo.

Per misure anticovid l’ingresso ai

passeggeri nell’aeroporto è consentito solo due ore prima del volo.

Tale normativa è leggibile sul sito del

CROTONEAIRPORT, pertanto si invitano i passeggeri a non arrivare prima di

tale intervallo di tempo altrimenti sono costretti ad aspettare all’esterno.

Anche se meno rilevante, si fa presente,

inoltre, che per l’erba alta e

incolta all’ingresso esterno dell’aeroporto bisogna rivolgersi all’ANAS poiché

quel terreno, prima di proprietà aeroportuale, è stato espropriato per i lavori

di accesso dalla 106.

Inoltre per l’associazione Crotone Vuole Volare

risulta poco educato e poco corretto, se non irriverente, opinare finanche sul periodo di ferie del

Presidente Sacal.

Quest’ultimo non certo deve dare conto a

Comitati o Associazioni del proprio tempo lavorativo né tantomeno a fantomatici

personaggi che cercano solo polemiche perdendo di vista il bene dell’Aeroporto.

Per quanto affermato, tramite video, che la Sacal fosse in ferie,

consideriamo tale notizia completamente scorretta, in quanto ha lasciato

intendere a molti cittadini che lo scalo fosse chiuso per ferie.

L’Associazione Crotone Vuole Volare,

convinta che solo una collaborazione costruttiva con la SocietĂ di gestione, Enac

e Regione, può portare al rilancio del

nostro aeroporto e alla risoluzione delle problematiche esistenti o che si

presenteranno, invita i passeggeri a

verificare sempre le notizie che appaiono con post e video sui social e

soprattutto invita a VOLARE DAL CROTONEAIRPORT.

