Disastro Italia! Gli azzurrini perdono 3-0 in Svezia La squadra spinge ma non punge. Travolta dalla doppietta di Almqvist e dal gol di Henriksson. La qualificazione resta aperta con l’Irlanda a + 3, ma con una partita in meno continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 08 Settembre 2020.

