mercoledì 09 Settembre 2020.

Ancelotti: “Zaniolo può fare come me e arretrare la sua posizione a metà campo”

L’allenatore dell’Everton dispensa consigli: “Nicolò non deve avere fretta di recuperare, deve ascoltare i medici”



