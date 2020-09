Il giorno di Tonali: visite terminate. E lui… si annuncia sui social: “Colpa delle favole”

Il giorno di Tonali: visite terminate. E lui… si annuncia sui social: “Colpa delle favole” Nella notte il post di Sandro con una foto da bambino in maglia rossonera: oggi le visite mediche e la firma in tempo per essere iscritto nelle liste per la coppa continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 09 Settembre 2020.

Il giorno di Tonali: visite terminate. E lui… si annuncia sui social: “Colpa delle favole”

Nella notte il post di Sandro con una foto da bambino in maglia rossonera: oggi le visite mediche e la firma in tempo per essere iscritto nelle liste per la coppa



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA