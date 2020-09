Presentato il Progetto sui “Laboratori esperienziali” per i detenuti di Crotone, da Pamela Liotti e Assunta Trifino di Cirò Marina dell’Associazione “Forever Young”

Lo rende noto il Garante comunale dei diritti di detenuti, Avv. Federico Ferraro

La Redazione

Cirò Marina,

mercoledĂŹ 09 Settembre 2020.

Il Garante comunale dei detenuti di Crotone Federico Ferraro ha presentato alla Direzione della Casa Circondariale di Crotone il progetto “Laboratori esperienziali” che è stato ideato e programmato dall’Associazione “FOREVER YOUNG”, nelle persone della Psicologa dott.ssa Pamela Liotti e del Mediatore Penale dott.ssa Assunta Trifino di Cirò Marina.

Il progetto che attende l’approvazione da parte della Amministrazione penitenziaria territorialmente competente, ha come obiettivo specifico quello di far riconoscere ai detenuti le proprie emozioni, prendere consapevolezza di queste attraverso il confronto con se stesso, elaborando il vissuto personale valorizzando la funzione rieducativa della pena.

Questo costituisce il secondo progetto rieducativo per la popolazione carceraria dopo il laboratorio di poesie e scrittura realizzato lo corso anno da personale docente scolastico volontario.

Il Garante comunale esprime un plauso alle professioniste per la disponibilitĂ ad offrire questo servizio a 360 gradi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA