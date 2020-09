5 tendenze per l’autunno-inverno 2020

Ora che l’estate sta rapidamente abbandonando la nostra quotidianitĂ , l’autunno si appresta a bussare alle nostre porte, portando con sĂ© tantissime novitĂ

La Redazione 24

Notizie 24,

giovedì 10 Settembre 2020.

Da un lato dovremo rinunciare al sole e alle vacanze, ma dall’altro abbiamo la possibilità di tornare a “vestirci”, e quindi a variare il look con capi e accessori diversi. Di contro, come avviene ogni anno, le tendenze per la moda autunno/inverno cambiano e non sono quasi mai simili: vediamo quindi quali saranno i trend di questo 2020/2021.

Rosso

e nero: i colori immancabili

Il rosso

non è soltanto il colore della passione, ma anche una delle tinte che in

autunno vanno piĂą di moda, per via del calore che trasmette. E quest’anno andrĂ

spesso a braccetto con il nero, un altro must nel mondo del fashion. In

sintesi, da questo punto di vista ci sono poche novitĂ : in quanto a nuance,

rosso e nero restano le preferite, dato che sono calde e neutre.

Borse

XXL e Hobo

Dopo essersi

presa una breve pausa, durata pochi mesi, torna di tendenza la borsa XXL, dalle

dimensioni esagerate, stilosa ma anche pratica e capiente. Insieme alle Hobo,

ovvero le versioni piĂą eleganti e piĂą raffinate. Si tratta come detto di

modelli comodi e chic, soprattutto se ricercati tra i grandi marchi come nel

caso delle borse

Liu Jo, in grado di assicurare un comfort da record ma senza per questo

sacrificare lo stile e il fascino. Per quanto riguarda le Hobo, invece, queste

spopoleranno per via delle loro particolari texture, e per la comoditĂ dei

modelli a spalla.

Cardigan

di lana

Arrivano

i primi freddi, e dunque tornano anche di moda i cardigan, in special modo se si

parla dei modelli in tessuti caldi e morbidi come la lana. Va però aggiunto

che, anche in questo caso, dominerà un trend come l’XXL: persino i cardigan

verranno preferiti in versione oversize, dunque saranno ancor piĂą comodi e

ariosi, ma elegantissimi, per merito di dettagli come le maniche ampie.

Print

on print

Print on

print, dunque letteralmente stampe su stampe. Questo autunno-inverno le texture

a quadri domineranno

come sempre le scene, ma fondendosi le une sulle altre insieme alle righe,

creando delle vere e proprie opere d’arte da indossare. Si parla di una

tendenza nota come check mix, particolare e in grado di realizzare delle

fantasie quasi ipnotiche.

Maniche

larghe e balloons

Le maniche

larghe e a sbuffo le ritroveremo anche in altri capi, e non solo nei cardigan

oversize, con un chiaro riferimento alla moda degli anni ’80. Un altro ritorno gradito?

Gli abiti a palloncino, molto femminili ma anche sbarazzini, e che quest’anno

sono giĂ stati abbondantemente premiati dagli stilisti e dalle passerelle piĂą

famose del quadrilatero della moda.

I trend

di questo autunno sono davvero vari, in grado di andare incontro davvero ai

gusti di tutte.

