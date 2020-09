De Laurentiis positivo al Covid, ieri era all’assemblea di Lega. Squadra in isolamento?

La Redazione24

,

giovedì 10 Settembre 2020.

De Laurentiis positivo al Covid, ieri era all’assemblea di Lega. Squadra in isolamento?

Il presidente del Napoli, che lo ha comunicato il club, non sarebbe asintomatico. Gattuso, il suo staff e i giocatori sono stati sottoposti al tampone non più tardi di un paio di giorni fa e per tutti l’esito è stato negativo, ma…



