La Redazione24

giovedì 10 Settembre 2020.

Florenzi, un altro italiano a Parigi: andrà al Psg in prestito per un anno

Dopo Verratti, ecco il terzino azzurro: Leonardo ha concordato con la Roma un’operazione simile a quella condotta per Icardi con l’Inter



