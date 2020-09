Kolarov avvisa la Serie A… e il Milan: “Qui per vincere. So come far gol nei derby”

giovedì 10 Settembre 2020.

Kolarov avvisa la Serie A… e il Milan: “Qui per vincere. So come far gol nei derby”

Le parole del serbo a Inter Tv: “Non ci ho pensato due volte. Mihajlovic un riferimento, fattore Conte fondamentale nella mia scelta”



