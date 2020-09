LIVE – Verona: c’√® Benassi, trattativa Vlahovic. Borja a Firenze. Cagliari, ecco Sottil

LIVE – Verona: c’è Benassi, trattativa Vlahovic. Borja a Firenze. Cagliari, ecco Sottil È fatta per il grande ritorno di Valero in Viola. Parma-Perez: ci siamo. Il Genoa ha in pugno Zajc continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 10 Settembre 2020.

LIVE – Verona: c’è Benassi, trattativa Vlahovic. Borja a Firenze. Cagliari, ecco Sottil

È fatta per il grande ritorno di Valero in Viola. Parma-Perez: ci siamo. Il Genoa ha in pugno Zajc



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA