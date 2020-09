Tutti i miti portano a Kroton

A cura di Danila Esposito

La Redazione

Crotone,

giovedì 10 Settembre 2020.

Una

suggestiva location, una vista mozzafiato sullo ionio dalle altezze del

belvedere Donato e una fresca serata di fine estate del 4 settembre hanno fatto

da cornice ad uno splendido evento dal titolo “Tutti i miti portano a Kroton”.

Antonio

Arcuri e Gianluca Facente, amici da anni e, profondamente legati dallo studio e

dall’amore per la loro terra natia hanno fatto di questa passione una realtÃ

concreta e condivisibile, che squarcia il muro dell’indifferenza alle tematiche

culturali, radunando persone di ogni età spinti dal piacere dell’ascolto e

della conoscenza.

Presenziando

agli eventi di Arcuri e Facente si percepisce una forte volontà di compattare

il nostro disgregato tessuto sociale al solo ed unico fine di condividere con

la gente lo studio, gli aneddoti, le proprie riflessioni ed intuizioni.

“È con la

cultura che si esce dal baratro” sostiene Gianluca Facente riportando alla luce

eroi come il forte Milone ed il pentatleta Faillo da Kroton e raccontando di miti

e leggende senza tempo.

Antonio

Arcuri presenta una rassegna di foto storiche di Crotone allietando i presenti

con curiosità e particolari inediti nonché ricordi dal passato e preziosi

documenti.

“Le prossime iniziative saranno finalizzate a ricordare i 2500 anni dalla battaglia di Salamina tracciando una pagina indelebile per la storia di Crotone” dice Arcuri. Pertanto si focalizza l’attenzione su una serie di eventi dall’importante spessore culturale, a cura di Gianluca Facente ed in collaborazione con la Fondazione Santa Critelli, che si terranno in conformità con le direttive ministeriali al Covid-19. Restiamo in trepida attesa delle date ufficiali dell’evento che porterà lustro e splendore alla nostra amata Kroton.

