Zurlo, Trocino e Pirito di Confagricoltura augurano un buon lavoro a Cataldo Calabretta neo commissario di Sorical

Siamo sicuri che con la sua attenzione e dedizione sarà capace anche di dare risposte a tutti nell’ottica della maggiore trasparenza per porre fine ad un periodo buio dell’ente stesso

Crotone,

giovedì 10 Settembre 2020.

Zurlo, Pirito, Calabretta

Il Presidente di Confagricoltura Crotone Avv. Diego Zurlo, Il

Direttore Confagricoltura Crotone Avv. Guglielmo Trocino e il responsabile

della sede zonale della Confagricoltura di Cirò Marina Luigi Pirito augurano un

buon lavoro all’avvocato Cataldo Calabretta, nominato commissario liquidatore

della SORICAL. Sottolinea Pirito: “

Sono fiducioso che questo sia il segnale

giusto per dare inizio ad un periodo di riforme strutturali e di gestione che potranno essere efficaci

nel territorio calabrese. Con gli innumerevoli problemi in cui l’ente ad oggi

si trova, l’avvocato Calabretta saprÃ

trovare soluzioni per il miglioramento e la riforma amministrativa che si

aspetta da troppo tempo. Potrà valutare tutte le carenze e problemi atavici

quali gli interventi da fare sulla rete dell’acquedotto, la razionalizzazione delle spese, la carenza idrica che da anni affligge la Calabria”.

Siamo sicuri che con la sua attenzione e dedizione sarÃ

capace anche di dare risposte a tutti nell’ottica della maggiore trasparenza

per porre fine ad un periodo buio dell’ente stesso. Noi della Confagricoltura

di Crotone e di Cirò Marina possiamo solo augurare un buon lavoro, fiduciosi

nel raggiungimento di ottimi risultati per la nostra terra.

