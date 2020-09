Adl positivo al Covid, in assemblea di Lega con sintomi: “Colpa delle ostriche…”

Adl positivo al Covid, in assemblea di Lega con sintomi: “Colpa delle ostriche…” Il presidente del Napoli non sarebbe asintomatico. Gattuso, il suo staff e i giocatori sono stati sottoposti al tampone e sono in attesa dei risultati continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 11 Settembre 2020.

Adl positivo al Covid, in assemblea di Lega con sintomi: “Colpa delle ostriche…”

Il presidente del Napoli non sarebbe asintomatico. Gattuso, il suo staff e i giocatori sono stati sottoposti al tampone e sono in attesa dei risultati



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA