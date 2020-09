Da Hakimi a Kolarov in attesa di Vidal e Darmian: 37 trofei in arrivo per alzare l’asticella

Da Hakimi a Kolarov in attesa di Vidal e Darmian: 37 trofei in arrivo per alzare l’asticella I quattro insieme hanno vinto tanto, appena due titoli meno del club (39): da loro Conte si aspetta qualità e personalità, ma sopratutto mentalità vincente continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 11 Settembre 2020.

Da Hakimi a Kolarov in attesa di Vidal e Darmian: 37 trofei in arrivo per alzare l’asticella

I quattro insieme hanno vinto tanto, appena due titoli meno del club (39): da loro Conte si aspetta qualità e personalità, ma sopratutto mentalità vincente



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA